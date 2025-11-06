توزيع كتيبات علمية وتوجيهية من رئاسة الشؤون الدينية لزوار الحرم الشريف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواصل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال وكالة الشؤون العلمية والتوجيهية، جهودها الرامية إلى نشر الوعي الديني وخدمة زوار المسجد الحرام. تُقدم الرئاسة كتيبات علمية وتوجيهية تحتوي على مواضيع متنوعة تُعنى بأحكام المناسك وآداب الزيارة، بالإضافة إلى نشر مفاهيم الوسطية والاعتدال، وتوضيح معاني العقيدة الصحيحة بأسلوب سهل وشامل.

ضمن برامجها العلمية والتوعوية التي تنفذ طوال العام، تؤكد الرئاسة على رسالتها في إثراء تجربة الزائر وتقديم الإرشاد الديني بأسلوب عصري يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.