ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل السوري باسم ياخور الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب إنتشار مقاطع فيديو لهـ من إحدى حلقات برنامجه "شكراً مليون"، وهو يقدم مبالغ مالية للممثلين السوريين رياض نحاس وأميمة طاهر.

هذا الفيديو قسم الآراء بين من إعتبر أنها لفتة إنسانية من الممثل السوري، ومنهم من رأى أن طريقة تقديم المساعدة في البرنامج لم تكن موفقة ، كما طالب البعض بتقديم المساعدة بالسر بشكل أكثر احترامًا ومن دون استعراض.

وكان باسم ياخور قد رد على الأخبار التي تحدثت عن حصوله مليون يورو في مسلسل "العربجي2" الذي يتصدر قائمة الأعمال الأكثر رواجاً.

وعلق باسم على منشور أحد المتابعين، والذي جاء فيه: "لحد الان وبعد مرور ثلاث حلقات على اعمال الدراما عمل العربجي هو الاول بالاعمال العربية يا اخي لو تاخذ اجر فيه مليون يورو كل حلقة مو خسارة في باسم ياخور وسلوم حداد".

كانت هذه تفاصيل خبر باسم ياخور يوزع الأموال على فنانين سوريين.. ويحدث موجة جدل في صفوف الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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