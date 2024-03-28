“كان سهران عندي بالبيت” .. نجوى كرم تُثير الجدل عن رؤيتها السيد المسيح عليه السلام

كتب امير فتحي في الخميس 28 مارس 2024 05:18 مساءً - أثارت الفنان نجوى كرم، جدلًا واسعًا وتساؤلات عدد كبير من الجمهور، وذلك بعد حديثها عن رؤية السيد المسيح في منزلها لأكثر من 13 مرة متتالية، وذلك خلال تواجدها بالكنيسة خلال أمسية روحية بمناسبة الدخول في الأسبوع المقدس بكنيسة السيدة.

نجوى كرم تثير الجدل

وقالت «نجوى» في فيديو بصفحة الكنيسة عبر «إنستجرام»:«كنت بصلي ونمت، طول الليل بعيوني ألقى يسوع حاطط إيده من بره ولابس أرجواني مخمل، وأنا أغمض عيوني وأرجع أنام، وبعد كده أفتح عيني وألقي يسوع بنفس الصورة قدامي وده حدث أكثر من 12 أو 13 مرة».

وأضافت الفنانة نجوى كرم : «وأنا كل هذا بفكر أن مفيش غير الصورة دي اللي على التلفزيون لليسوع، وقلت مفيش صورة غير هذا ليسوع تقعد كل ده، بصيت ولم أجد أنه يوجد تلفزيون من الأساس واكتشفت أن السيد يسوع المسيح كان سهران عندي بالبيت».

وعلق عدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين المؤيدين والرافضين لحديث نجوى كرم وكتب أحد المتابعين عبر مواقع التغريدات «x»: «هجوم الناس على نجوى كرم مش غريب ومتوقع، لأن مش غريب ناس ما عندها قوى الإيمان والتقرب من يسوع المسيح هيك تفكّر وتاخد الموضوع بمسخرة وقلة أدب، لو يسوع المسيح مش ظاهر بحياتك هذي مشكلتك مش مشكلتها … وأسفي على الناس المسيحية اللي تهجمت كمان أكتر من غيرها».

وقال متابع آخر :«بس بصراحة عم تحكي كأنو شي من وحي الخيال أو تهيؤات أو شي مع الاحترام لكل الأديان والطوائف ع اختلافا طبعا بس وين مكان بتسمع هيك حكي عند كافة الطوائف».

حفل رأس السنة في دبي لـ نجوى كرم

أحيت نجوى كرم فقرتها الغنائية بمناسبة رأس السنة في دبي، وذلك بعدما أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فقرتها، وظهرت شيرين بخسارة ملحوظة في الوزن وبمعنويات مرتفعة، مرتدية فستانا من اللون الأزرق.

وأحيا باقي الحفل النجم جورج وسوف، ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.

نجوى كرم تهنئ شيرين بالطلاق

وباركت المطربة اللبنانية نجوى كرم لشيرين عبدالوهاب في كواليس الحفل الغنائي برأس السنة في دبي قائلة: “ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء” في إشارة يبدو إلى خبر طلاق شيرين.

فيما انهالت التعليقات الساخرة من ذكاء “شمس الغنية” وتلميحها عن خبر طلاق شيرين، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرار الطلاق، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.

وكتبت إحداهن “قصدها ألف مبروك ع الفكة من حسام”.

الخليج 365

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