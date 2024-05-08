شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث فرص التعاون المشترك مع وفد من ممثلي الحكومة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

تعاون مشترك

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً من كبار الخبراء وممثلي الحكومة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بتنظيم من جمعية الصداقة العربية الألمانية ومؤسسة كونراد أديناور.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث فرص التعاون المشترك في المجالات كافة ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام.وحضر الاستقبال ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة السيد: ميشائيل كيندسغراب.