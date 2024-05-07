بالصور – آيتن عامر تغيّر ملامحها بالكامل… فوتوشوب AI أم تجميل؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:23 مساءً - حرصت الفنانة آيتن عامر، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وشاركت أيتن أخيراً عبر صفحتها مجموعة من الصور المدمجة بدت فيها كشابة صغيرة بملامح مختلفة وجميلة.

آيتن عامر بلوك جديد

وظهرت ايتن عامر بإطلالة جذابه ترتدي لوك كاجوال، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال وجهها جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ملفتة.

صور طريفة مع وفاء عامر

كذلك نشرت أيتن عامر صوراً طريفة تجمعها بشقيقتها وفاء عامر، بدت فيها مختلفة تماماً بـ”لوك” أفريقي مميز، واختارت فساتين أنيقة من اللون الأصفر بتصاميم مختلفة مع تسريحات شعر متنوعة بين الريترو الناعم والمنفوش، وكانت في غاية الجمال والأناقة.https://www.instagram.com/p/C6msSYYt4Dd/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

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ومن الناحية الجمالية، لفتت أيتن الأنظار بملامحها الجميلة وبمكياجها الساحر، وأرفقت الصور بتعليق طريف كتبت فيه: “الاختين الحلوين هناء وشيرين”.

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ونالت الصور إعجاب الآلاف من متابعي أيتن عامر الذين تفاعلوا بكثافة مع الصور وأثنوا على جمالها، ولكنها لم تسلم من بعض الانتقادات التي علّقت على المبالغة في الفوتوشوب الذي غيّر ملامحها وملامح شقيقتها وفاء بالكامل.

أحدث أعمال آيتن عامر

وكان قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عنب” البوستر الرسمى تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وقد ظهر فى البوستر جميع نجوم الفيلم.

فيلم “عنب” بطولة آيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وتوني ماهر، ونور قدري، ومحمد رضوان، وإخراج أحمدنور، والفيلم قصة أمين جمال، وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

آيتن عامر تحيي ذكرى وفاة والدها

وحرصت الفنانة أيتن عامر، على إحياء ذكرى وفاة والدها، الخميس 2 مايو.

ونشرت أيتن عامر، مقطع فيديو يحتوى على لقطات تجمعها بوالدها الراحل منذ طفولتها، معلقة: «الله يرحمك يا حبيبييا بابا، كنت بتاخدنى معاك في كل حتة بتروحها، على القهوة تعلمنى طاولة ودومينو وبعدها نتمشي على البحر وناكلايس كريم وتودينى الملاهى ونركب العربية تسمعنى ام كلثوم».

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