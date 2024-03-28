ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري هشام ماجد عن إنفصاله عن الممثلين المصريين أحمد فهمي وشيكو بالرغم من تقديمهم ثلاثية ناجحة جداً سوياً.

وقال هشام ماجد: "إحنا أصحاب من الجامعة، ولما جينا نعمل "الرجل العناب" فيلم، بعد ما عملناه مسلسل، اتفقنا إن أحمد فهمي هو اللي هيكتب هو وشريف نجيب بس، عشان ميحصلش مشاكل. لما فهمي كتب الفيلم، أنا وشيكو كان عندنا اعتراضات على الفيلم، وفهمي شاف إن ده عدم تقدير له، فقفشنا في الجزء ده، وقررنا إننا منعملش الفيلم سوا، وفهمي قرر إنه ينفصل ويشتغل لوحده. كان بقالنا كتير بيحصل خناقات بس ومبتبانش للناس، وطول الوقت كان فيه اختلافات، ومفيش فرقة مبيحصلش فيها اختلافات، ومحدش بيكمّل وقليل اللي بيكمّل. كنت أنا وشيكو برضو بنتخانق بس مبتوصلش إننا ننفصل، وممكن نشتغل مع بعض إحنا التلاتة، بس منرجعش نبقى فرقة تاني، لأن خلاص كل واحد عمل شغل لوحده ونجح".

حديث هشام ماجد هذا جاء خلال استضافته في برنامج "أسرار" الذي تقدّمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة "النهار".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن قدموا ثلاثية رائعة.. هذا سبب إنفصال هشام ماجد عن أحمد فهمي وشيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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