ليلى أحمد زاهر تتحدث عن خطيبها وزوجها المستقبلي .. وهذا ما قاله والدها عنه

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر متحدثة عن موضوع زفافها قريباً من خطيبها هشام جمل التي أشادت به وأكدت أن والدها لا يوافق على الخطوبة إلا بعد ما تأكد أن هشام قادر على تحمل المسؤولية، وقالت ليلى: "هشام جمال رجل حقيقي، وإذا لم يكن هو، فلن يوافق والدي على هذا الزواج"، وأضافت: " هشام يدعمني وسعيد بنجاحي ووشه حلو عليا" و "لم يتم تحديد موعد الزفاف بعد، ولكن سيكون قريبًا بحسب قولها.



وكانت تلك التصريحات خلال حلولها ضيفة ببرنامج تفاعلكم.

وتشارك ليلى أحمد زاهر بمُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل .