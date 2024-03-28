بإطلالة أنيقة وناعمة.. ميرنا جميل تبهر متابعيها بفستان أسود رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ميرنا جميل بإطلالتها الجديدة على الجمهور، وظهرت بلوك أنيق جداً، فقد إرتدت فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود من المخمل، ذات تصميم مميز، بكمين طويلين، مكشوف الصدر، وتزينت بأكسسوارات رائعة من اللؤلؤ، وإعتمدت تسريحة مميزة لشعرها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها، الذين عبروا عن محبتهم لها.

وكانت نشرت ميرنا جميل مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الرمضاني "بيت الرفاعي" الذي تشارك فيه مع الممثل المصري أمير كرارة، وظهر الإثنان في الفيديو وهما يقفزان من فوق سور عالي، لتتعرض ميرنا لحادث وتقع على الأرض، وعلقت ميرنا على الفيديو ساخرةً بالقول: "مش قلتلك ماليش في الاكشن يا اخويا، اهو وقعت من السور اللي ارتفاعه متر ده واتبهدلت واتمرمت واتعورت وسفيت التراب بس كله يهون عشان خاطرك".



