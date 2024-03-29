تجليات التهامي ونويرة تستعيد ذكريات تترات دراما رمضان في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - امسية فريدة ومتنوعة جاءت ضمن انشطة وزارة الثقافة خلال الشهر المعظم، حيث اقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلين على التوازى استمتع خلالهما الجمهور بلونين مختلفين من الابداع الجاد .

فعلى المسرح المكشوف ووسط حشد ضخم من المريدين من مختلف محافظات مصر تجلى شيخ المنشدين ياسين التهامي فى مجموعة من أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والابتهالات الروحانية، التي خلقت حالة من السمو الوجدانى وتفاعل معها الحضور لتنتهى الامسية بالدعوات بالخير للأمة الإسلامية والوطن .

وعلى المسرح الكبير استعادت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ذكريات طفولة وشباب اجيال، وتغنت بمجموعة من تترات الاعمال الدرامية التى عرضت خلال شهر رمضان على مدار سنوات وحققت شهرة واسعة، كان منها : "ميدلى تترات رمضان ، مرحب مرحب يا هلال ، خاتم سليمان ، ليالى الحلمية ، قضية رأي عام ، بداية ونهاية المال والبنون ، لن أعيش في جلباب أبى ، الرجل الأخر ، العائلة ، هوانم جاردن سيتي ، الوالدة باشا ، حكاية حياة ، رمضان كريم ، هو و هي .. وبرع فى اداءها مايا ناصف ، محمد متولي ، حنان عصام ، وليد حيدر ، سمية وجدي ، كنزي ، محمد حسن ، أميرة أحمد ومؤمن خليل .



أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.