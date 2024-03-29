خاص وبالفيديو - بول سليمان يكشف كواليس فيلم " الرب يراني " .. ويتحدث عن المسرح وما قاله له منصور الرحباني

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل اللبناني بول سليمان بفيلم "الرب يراني"، الذي إنطلق مؤخراً في جميع صالات السينما اللبنانية، والذي يروي سيرة حياة الطوباوي الأخ أسطفان نعمة، وتم تصوير الفيلم في عدد من أديار الرهبانية اللبنانية المارونية التي عاش فيها الطوباوي، وفي بلدة لحفد مسقط رأسه، ويُظهر الفيلم صورة الراهب العامل، النشيط، المصلّي، المحب، البسيط، والوطني الشجاع.



"الرب يراني" كتابة منير معاصري، إخراج طوني نعمة، من بطولة الممثلين جوزيف ساسين، ميراي بانوسيان، ميشال حوراني، سعد حمدان، نيكول معتوق، رالف س. معتوق، شربل رزق وجورج حران، ضيوف الفيلم الممثلون عصام الشناوي، فؤاد شرف الدين، رندة كعدي، عصام الأشقر، برناديت حديب، جان قسيس، بول سليمان، جوزيف بو خليل وحسام الصباح، الموسيقى التصويرية تأليف نادر خوري، توزيع موسيقي وتنفيذ وتسجيل فادي أبي هاشم.

موقع "الفن" إلتقى الممثل بول سليمان، الذي كشف لنا كواليس تصوير فيلم "الرب يراني"، ودوره في العمل.

وتحدث عن سبب غيابه عن المسرح، وعن الدراما مؤخراً.

وكشف لنا سليمان، ما قاله له المؤلف والملحن الراحل منصور الرحباني.

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا المقابلة بالفيديو المرفق.