الملكة كاميلا تدخل التاريخ كأول زوجة تقوم بهذا التقليد!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الملكة كاميلا بدلا من الملك تشارلز في تقليد ملكي قديم، إذ قامت بتوزيع هدايا "خميس العهد" نيابة عن زوجها.

ودخلت الملكة كاميلا التاريخ كأول زوجة/زوج تقوم بهذا التقليد القديم بدلا من الملك أو الملكة، بعد أن قامت بهذه المهمة عن زوجها الملك في الخدمة السنوية للخميس الكبير في كاتدرائية وورستر في 28 آذار/مارس 2024.

يذكر أن القصر الملكي كان قد أعلن سابقاً أن الملكة كاميلا ستتولى مهمة الملك تشارلز، في الحدث الذي يسبق يوم الفصح، بسبب تجنب الملك من الظهور العام أثناء تلقيه علاج السرطان.

ولفتت كاميلا الأنظار بياقة معطفها التي زينتها بزهور من الذهب والياقوت التي كانت ملكاً للملكة الراحلة إليزابيث إحياءً لذكراها.

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