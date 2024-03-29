ياسر جلال للوفد : قدمت "جودر " لغياب نوعية هذه الأعمال عن الدراما المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - قال النجم ياسر جلال، ان سبب تقديمه لمسلسل جودر غياب نوعية هذه الأعمال منذ فترة عن الدراما المصرية، لافتا إلى أن رغم أن الأجيال السابقة نشأت على تراث ألف ليلة وليلة التي كان يقدمها كبار النجوم على شاشات التليفزيون المصري.

وأكد النجم ياسر جلال، في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أن هذه الحكايات عالم ممتع ويتخللها أساطير وأحداث مشوقة وممتعة، مضيفا أن جمهوره قطاع كبير من الناس، وغيابه الفترة الماضية لأن ليس هناك أحد قادر على كتابة هذا اللون من الدراما.

وتابع : "علاقتي جيدة جدًا بالمؤلف الكبير أنور عبدالمغيث وبحثت عنه ووجدت معه حكايات ألف ليلة وليلة والشركة المتحدة تحمسوا جدًا له وأكتملت الصورة بعد انضمام المخرج الكبير إسلام خيري وأضاف للعمل كثيرًا وسعيد جدًا بالعمل معه وسوف يصبح مفاجأة رمضان هذا العام.



موعد عرض مسلسل جودر

يعرض جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.

قصة مسلسل جودر





تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، كما أنه من المقرر أن يكون مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز