بعد مشاهدهما الحميمة.. إليكم حقيقة العلاقة بين شاكيرا ونجم مسلسل Emily in Paris

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة شاكيرا (47 عاماً) التكهنات حول احتمال مواعدتها نجم مسلسل “Emily in Paris”، لوسيان لافيسكونت (31 عاماً) بعدما شوهدا معاً ليل الثلثاء في مدينة نيويورك.

وفي التفاصيل، خرجت النجمة الكولومبية برفقة لافيسكونت لتناول العشاء في كاربوني، المكان الذي يرتاده المشاهير في المنطقة، وذلك بعد أدائها المفاجئ في تايمز سكوير.

ورغم أنّه ليس هناك أي إشارة تفيد بأنهما يتواعدان، ففكرة أنهما استقلا السيارة الرباعية الدفع نفسها وحضوره معها خلال أدائها سرّعت وتيرة انتشار الشائعات وحدّتها، حيث أعرب الكثيرون عن اعتقادهم بأنهما يتواعدان.

والجدير ذكره هو أنّ لافيسكونت ظهر بدور البطولة في الفيديو الموسيقي الخاص بأغنية شاكيرا الجديدة “Puntería” حيث لعب دور حبيبها. ويعتقد البعض أن هذه العلاقة الخيالية انتقلت إلى الواقع، وبالتالي هناك شيء بينهما.

يشار إلى أنّه منذ انفصالها عن حبيبها ووالد طفليها، جيرارد بيكيه، ارتبط اسم شاكيرا بعدد من الرجال، بمن في ذلك توم كروز وجيمي بتلر ولويس هاميلتون، لكنّها لم تؤكد أبداً أنها تواعد أياً منهم، على الأقل ليس رسمياً.

في المقابل، أشار مصدر مطلع في حديث مع مجلة Us Weekly إلى أن شاكيرا ليست مستعدة للدخول في علاقة، موضحاً أنها منفتحة جداً على مواعدة بعض الأشخاص بصفة غير رسمية.