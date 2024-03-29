بالصور- من داخر سيارتها الفارهة..روان بن حسين تبهر الجمهور بانوثتها و جمالها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين الجمهور بإطلالتها بلوك عربي مميز من سيارتها الفارهة، فقد إرتدت عباءة باللون الأزرق واسعة مع راء فوقها شفاف أزرق ذات تصميم مميز، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت روان بن حسين مقطع فيديو، ظهرت فيه في ملعب التينس أثناء ممارستها الرياضة، وهي ترتدي كروب توب ضيقاً باللون الزهري، وسروالاً ضيقاً بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل ذيل حصان، وعلقت على المنشور بالقول: "النهايات يعني بدايات جديده … نسخة أسعد، نسخة أقوى، والنسخة الأفضل فقط، هالسنه انا مو بس انتهيت من الناس والقصص السلبية في حياتي، انتهيت من نسختي القديمة … روان الجديدة بأفضل وأقوى حلّه".

