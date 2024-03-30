بالصور- ساندرا رزق تتألق بفستان أسود قصير.. وسعر حقيبة يدها فاق الخيال

ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق، على الجمهور من وسط البلد في بيروت، بلوك رائع، فقد إرتدت فستاناً ضيقاً وقصيراً باللون الأسود، بكمين طويلين، مع دانتيل أسود، وإنتعلت حذاءً أسود عالٍ، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Hermès العالمية، يصل سعرها إلى 33,000 دولار.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".



