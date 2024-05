شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التحضيري لقمة البحرين والان نبدء بالتفاصيل

#المنامة | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ(33). — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 14, 2024

اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لقمة البحرين

الدمام - شريف احمد - يشارك سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ(33). This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ(33).— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالمنامة أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها 33 برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بعد تسلمه الرئاسة من نظيره في المملكة العربية السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله (رئاسة القمة 32)؛ بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.ويناقش الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية في ضوء نتائج اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين أمس، ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب.