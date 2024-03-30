وقع خلاف بين الفنان المصري إحسان الترك ومالك شقته، أدى إلى مشاجرة نتج عنها سقوط شاب من شرفة الطابق الثاني في منطقة الهرم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بإصابة شاب سقط من شرفة شقة الفنان إحسان الترك.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الترك وصاحب الشقة حول زيادة الإيجار وتهديد صاحب الشقة بطرد الترك وتأجير الشقة لأسرة أخرى.

وتدخلت زوجة الفنان في المشاجرة، وطلبت شرطة النجدة لمنع صاحب الشقة من الخروج بعد اعتدائه عليهما.

وقرر الشاب القفز من شرفة الشقة هربًا من المشاجرة، مما أدى إلى إصابته.

كانت هذه تفاصيل خبر مشاجرة في شقة فنان مصري شهير تنتهي بقفز شخص من الشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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