شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسلسل بيت الرفاعى بطولة النجم أمير كرارة من تصوير آخر مشاهد المسلسل الذى جمعت معظم أبطال المسلسل منهم النجوم أمير كرارة وأحمد رزق ومحمد لطفى ورحاب الجمل وملك قورة.

الجدير بالذكر أن توالت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، حيث يقرر ياسين "أمير كرارة" السفر إلى المنيا مرة أخرى، لاستكمال بحثه عن الخادمة نسمة "حنان فكرى" ويصل إلى منزل شخص يحمل اسم والد نسمة، ولكنه يكتشف يس أنه ليس له علاقة بها، ويبدأ في الشعور بالإحباط من الوصول إليها.

وخلال أحداث الحلقة تفاجئ رقية "ملك قورة" زوجها فاروق "أحمد رزق" بأنها حامل، والمشهد ينتقل إلى شركة الرفاعى للسياحة، حيث يتصنت بذرة "إبراهيم السمان" على فاروق ويسمع مساعده عجوزة يخبره بمعرفة مكان سامية "ميرنا جميل" في منطقة بسوس، ويتصل بذرة بالمعلم سعيد ويخبره بأن فاروق تحرك على المنطقة بعد معرفته بعنوان سامية.

يصل فاروق إلى منزل سامية ويقابل والدتها وشقيها الدتها واخيها ويحاول معرفة أي شيء عنها ولكن أم سامية تخفى عنه كل شيء بعدما اتفق معها سعيد على كل الكلام التي تقوله، ليخبرهم بأن سامية لها عنده مكافأة مالية كبيرة، وفى نفس الوقت تشعر جمالات بالقلق بعدما وصل فاروق إلى المنطقة التي يعيشون فيها ولكن سعيد يطمئنها بأنه مخططه نجح مع والدة سامية.

وشهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "بيت الرفاعى" اقتحام ياسين وسعيد والمعلم مهدى "حمدى هيكل" ورجال لطفى منزل الرفاعى، واستطاع ياسين تخليص سامية "ميرنا جميل" ولكن قبل خروجهما أصيب برصاصة في ذراعها.

يعالج ياسين الجرح الذى أصيبت به سامية، ويدور حوار هادئ بين الثنائى أظهر إعجاب ياسين بسامية وحب الأخيرة له، حيث أكدت له أنها مستعدة لعمل أي شيء من أجله حتى لو على حساب حياتها، فيما يخبرها ياسين بأنها أفضل ما حدث له خلال الظروف التي يمر بها وأنه حتى أنه حتى بعد انتهاء هذه الظروف لن يتركها.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.