شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 .. نورا تفاجئ خالتها بحملها والأخيرة تتركها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، بذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق لابنة شقيقتها "نورا" بعدم علمت بمكانها التى تختبئ فيه وكسرت باب الشقة وبصحبة رجالها.

وطلبت "عايدة" من حراسها النزول، وعنفت "عايدة" ابنة شقيقتها "نورا"، وطلبت منها النزول معها ولكن "نورا رفضت، لتخبرها عايدة بإنها ستقوم بجرها على السلالم، لتفاجئها "نورا" بإنها حامل، وتوسلت غليها أن تتركها فى هذه الحياة، وهو ما حدث بالفعل حيث تركتها "عايدة" وأخبرتها بإنها لم تعثر عليها، ولكنها غير مسؤولة إذا عثر عليها أى شخص آخر.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 19، أحداثاً مختلفة، حيث ذهب "حازم" لمقابلة "عايدة" غادة عبد الرازق وطمأنها بأن المايك الذى تم تركيبه بمكتب "إسماعيل الغول" رياض الخولي، يعمل بشكل جيد.

كما أخبرها "حازم" بأنه علم مكان "ابنة شقيقتها "نورا" التى تزوجت من "ادهم الغول" وهربت معه، لتنتهى الحلقة بذهاب "عايدة" إلى الشقة التى تقطن بها، وقامت هى ورجاله بكسر باب الشقة ومفاجأتها، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.



مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.