شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة الحلقة 5.. صدمة سيرين خاص من وفاة جدها ودياب يواسيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 5 من مسلسل مليحة، كشف الطبيب على أدهم (دياب) والسماح له بمغادرة المستشفى، وقبل استعداده للرحيل، تذهب إليه مليحة (سيرين خاص) لتتحدث معه، وتشكره على شهامته معهم، وتذهب إلى جدها وجدتها وتخبرهم أنها ستقوم بتحضير الفطور ليتناول معهم أدهم قبل مغادرته للمستشفى.

يذهب أدهم إلى الجد غالى (أنور خليل)، وفى تلك الأثناء يتوقف قلب الجد، ويتوفى في الحال، وعندما تعود مليحة تكتشف وفاته، وسط بكائها الشديد وصدمتها، ويحاول أدهم مواساتها والتخفيف عنها، لتنتهى أحداث الحلقة على ذلك.

وكانت أحداث الحلقة 5 من مسلسل مليحة قد بدأت بحديث الجد (أنور خليل)، مع الضابط أدهم (دياب)، أثناء بقائهما في المستشفى، وسؤاله عن أحد الرجال في سيناء يدعى الشيخ سالم العابد، الذى ساعدهم وقت هجرته إلى ليبيا من فلسطين، ولكن قُطع التواصل معه منذ 12 عامًا، ويطلب منه أن يساعده في العودة إلى غزة ليدفن هناك.

كما شهدت الحلقة أيضا تأثر مليحة (سيرين خاص) خلال حديثها مع أدهم (دياب)، عن والديها، إذ سألها عن السلسلة التى برقبتها، لتخبره أنها آخر الأشياء الباقية معها من والدتها الراحلة قبل أن ترحل في حضنها، لتبكي متأثرة عندما تذكرت مشهد مقتل والدتها، ولكن يحاول أدهم منحها القوة لتتحمل من أجل جدها وجدتها، فهى الآن أصبحت قوتهما.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يُعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



دياب وسيرين خاص من مليحة الحلقة 5



دياب وأنور خليل من الحلقة 5



وفاة جد مليحة



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