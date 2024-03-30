شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 20.. مربوحة تطلب قردا أونلاين وتأتى غوريلا بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المأمور الكبير للحديث معه وأبلغه أن المطاريد قريبين من المزاريطة وعلى الجميع توخى الحذر واذا اشتبه حد من رجال الكبير فيهم يبلغ الشرطة على الفور خلال أحداث الحلقة العشرين من الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on.

وسمعت مربوحة كلام جونى وطلبت قرد أونلاين لتسليتها وحتى تضيع وقت فراغها معه ولكن الأوردر جاء لها غوريلا بدل من القرد وحاولت إخفاءه قبل أن يكتشف الكبير فعلتها.

كما طلب الكبير من هجرس أن يوصل الأموال إلى جونى من أجل الحفار الذى يريده فى الشغل لانه مشغول.

وبداية الحلقة تحدثت مربوحة مع الكبير أنها بتسلى وقتها فى أوردرات الاونلاين لانه طول الوقت بعيد عنها فى الشغل و مشغول ولا يهتم بها.

و يعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

