شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء سيشاركون فى بطولة مسرحية Romeo & Juliet أمام توم هولاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Jamie Lloyd Company عن طاقم الممثلين الكامل لـ مسرحية Romeo & Juliet، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى توم هولاند.

سيتم عرض العمل في مسرح دوق يورك في الفترة من 11 مايو المقبل إلى 3 أغسطس المقبل، وسيكون من إخراج لويد، وتم البيع التذاكر، على ان يتم العرض على مسرح West End بـ لندن.

كما تم تأكيد أن الممثلة الشابة فرانشيسكا أميوداه ريفرز ستلعب دور جولييت إلى جانب روميو الهولندي.

كما يشارك في بطولة هذا الإنتاج المرتقب فريما أجيمان، ومايكل بالوجون، وتوميوا إيدون، وميا جيروم، ودانيال كوين توي، وراي سيساي، ونيما طالقاني وجوشوا ألكسندر ويليامز وكالوم هاينريش وكودي مورتيمر.

سبق أن ظهرت أموداه ريفرز في موسمين من مسلسل Bad Education على قناة BBC وثلاثة أفلام قصيرة، وتتمتع بخبرة مسرحية في الإنتاجات في Globe وLyric Hammersmith من بين أماكن أخرى.

وعلق لويد قائلاً: "أنا متحمس جدًا لتقديم طاقم الممثلين المذهلين الذين سينضمون إلى توم هولاند المذهل في روميو وجولييت، بما في ذلك فرانشيسكا أميوداه ريفرز - فنانة شابة استثنائية".

تم تحرير السيناريو، المستوحى من المسرحية الكلاسيكية لوليام شكسبير، بواسطة الممثل نعمة طالقاني، وسيكون هذا أول إنتاج لروايات شكسبير من قبل لويد منذ عرضه لمسرحية ريتشارد الثالث في ميدان الطرف الأغر عام 2014، بقيادة مارتن فريمان.

يشتهر لويد أيضًا بإخراج العديد من الإصدارات الناجحة من المسرحيات التقليدية، بما في ذلك The Seagull مع إميليا كلارك، وDoctor Faustus مع Kit Harington، ومؤخرًا المسرحية الموسيقية Sunset Boulevard مع نيكول شيرزينغر.