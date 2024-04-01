إلهام شاهين تكشف بالصور سبب موافقتها على مشروع توثيق تاريخها الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين السبب الحقيقي الذي دفعها للانضمام إلى مبادرة توثيق التراث الفني لعدد من الفنانين بتقنية الذكاء الاصطناعي

ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور لها مع جوائزها التي نالتها طوال مشوارها الفني أرفقتها ببيان صحافي قالت فيه إنها لديها رصيد فني كبير وتاريخ من التكريمات داخل وخارج مصر يجب الحفاظ عليه.

وأوضحت إلهام في بيانها أنها تحمست لمشروع توثيق تاريخها الفني عن طريق الرقمنة وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وهو واجب في العصر الحالي.

وكشفت عن رصيدها الفني المكون من حوالي 50 مسلسلًا و100 فيلم، والكثير من التكريمات التي حصلت عليها في مهرجانات دولية باسم مصر التي تتشرف بتمثيلها في المحافل.

وكان عدد من الفنانين قد تعاقدوا على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كان من أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم من النجوم.

ويستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.