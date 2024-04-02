شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا: مسلسل الحشاشين مستوحى من التاريخ وليس عملًا تاريخيًا بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إن الدراما التاريخية دائمًا ما تثير الجدل، حيث أنها تقارن بما حدث في الماضي، ومن الصعب معرفته مرجعيًا بسبب انتشار القصص الكثيرة على فترة ما أو شخصية العمل الدرامي.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما يتم تحويل الشخصيات أو الوقائع التاريخية إلى دراما، تتحول لشيء مختلف تماما، لأنه من الصعب تناول التاريخ بشكل مجرد.



وأشار، إلى أن كتب التاريخ التي درسناها لم تهتم بتفاصيل الشخصيات، بالإضافة إلى دوافع الشخصية التاريخية، وبالتالي على كاتب الدراما أن يختلق كل هذا ويصنع دراما تتضمن صراع الأفكار والحضارات، وتجسيده في صورة شخصيات درامية، وعلاقات إنسانية بكل أنواعها.

ونوه، أن المادة التاريخية تتحول لشيء مختلف لهذا السبب، مؤكدًا أن كاتب الدراما التاريخية أمامه عشرات المراجع لأخذ الدراما والاحداث منها، وبالتالي يتم الإنتقاء بعناية من اجل إخراج دراما جيدة، وفقًا لقواعد كتابة الدراما.



وقال عصام زكريا، إن صراع الأفكار يتجسد في شخصيات الأعمال الدرامية التاريخية، وهذا يعتبر عملًا شاقًا على كاتب الدراما التاريخية، بسبب البحث في الكثير من المراجع، من أجل تأكيد الحقبة التاريخية أو الشخصية محور العمل الدرامي.



وأضاف أن خيال الكاتب الدرامي مفتوح، ولكن يتم محاسبته على مدى الفكرة من العمل، هل هو تاريخي أو عمل خيالي مستلهم من التاريخ.



واستشهد "زكريا"، بفيلم من دولة تشيلي، اسمه "الكونت"، حيث تم تجسيد شخصية "موشيدي" أحد الشخصيات التاريخية بأنه مصاص دماء، وبدأ يسرد الحقائق التاريخية بشكل خيالي.



كما أشار، إلى أن فيلم "نابليون"، اعتمد على الخيال الدرامي، بسبب واقعة ضرب الأهرامات بالمدافع، وهذه الواقعة لم تحدث، ولكن تم خلق واقعة لم تحدث من أجل توصيل رسالة معينة، ومسلسل الحشاشين مستوحى من التاريخ وليس عملًا تاريخيًا بالكامل.



