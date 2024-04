شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 23 على قناة ON و ON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، بطولة النجم أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والاعادة الساعة 3 صباحاً، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والاعادة الساعة 7.45 صباحاً والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وخلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير اوى 8، عرف الكبير بأمر الغوريلا التي أخفتها مربوحة عنه، وقالت مربوحة أنها طلبت قرد أونلاين وجاء بالخطأ غوريلا وحاول الكبير تهريب الغوريلا خارج الدوار و أخذها بالسيارة إلى الخارج و لم يستطيع ضرب الرصاص عليها و تركها وحيدة ، ليخرج عليه المطاريد وتظهر الغوريلا و تدافع عنه و تتلقى رصاصة بدل منه، لينقذها الكبير و يحبها لانها دفعت عنه وأخذها مرة أخرى إلى الدوار.

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

