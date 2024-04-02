إليكم النظام الغذائي اليومي لـ ميغان ماركل.. وهذه وجبتها المفضلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مدونتها التي حملت اسم «The Tig» وصفت دوقة ساسكس ميغان ماركل نفسها بأنها: «شخص لا يحب فقط، بل يقدر أيضاً الفن والمهارة التي تدخل في صنع الطعام الجيد»، ولكن رغم ذلك تعيش الدوقة وزوجها الأمير هاري وابنهما آرتشي هاريسون وابنتهما ليليبيت ديانا، في لوس أنجلوس، وتتبع أسلوب حياة صحي في كاليفورنيا يتكون من الطعام الطازج اللذيذ وممارسة التمارين الرياضية اليومية، كما يفعل العديد من النجوم في المدينة الأميركية.

ومع أن ميغان، أثنت في السابق على فوائد تناول نظام غذائي متوازن، إلا أنها لا تحرم نفسها من الاستمتاع بالطعام اللذيذ في بعض الأحيان، وهنا نكشف لكِ نظامها الغذائي.

لا تفوت وجبة الإفطار أبداً

تبدأ ميغان يومها دائماً بوجبة إفطار مغذية، وعادةً ما تبدأ طقوسها الصباحية بكوب من الماء الساخن وشريحةٍ من الليمون، تليها وجبة الإفطار المفضلة لديها المكونة من الشوفان المقطع (عادةً ما يتم إعداده من حليب اللوز أو الصويا) مع الموز وشراب الصبار.

ويقال أيضاً إن العائلة المكونة من أربعة أفراد تستمتع بالأومليت مع الجبن والأعشاب الطازجة والخبز المحمص.

الغداء هو الوجبة المفضلة

قالت نجمة مسلسل «سوتس» السابقة ذات مرة: «آمل دائماً أن أتناول الغداء مع الناس، حتى نتمكن من مشاركة البطاطس المقلية»، مضيفةً، إنها عادة ما تكون أكثر شعوراً بالجوع في أوقات الغداء، لذلك تستمتع بوجبة ثقيلة ثم يليها عشاء خفيف، وبعض وجبات الغداء المفضلة لديها تشمل الساشيمي (طبق مأكولات يابانية يتكون بشكل رئيسي من مأكولات بحرية نيئة) أو السلطات.

ورغم أن ميغان لا تحرم نفسها من تناول رقائق البطاطس في بعض الأحيان، إلا أنها مهتمة جداً بصحتها وتحاول عادةً تناول نظام غذائي نباتي خالٍ من الغلوتين خلال الأسبوع، بعد أن لاحظت اختلافاً في نظارة بشرتها ومستويات طاقتها.

وأشارت ماركل في لقاءٍ لموقع Best Health في عام 2015، إلى أنها تحاول تناول طعاماً نباتياً خلال الأسبوع، وأن تكون مرنة بشكلٍ أكبر فيما تتناوله في عطلات نهاية الأسبوع، مبينةً أن الأمر كله يتعلق بالتوازن.

وأوضحت ميغان أنها إلى جانب ممارستها التمارين الرياضية، فإنها لا ترغب أبداً أن تشعر بالحرمان، إذ في اللحظة التي تشعر فيها بذلك، ستبدأ في الإفراط في تناول الأشياء، مؤكدةً أنه ليس نظاماً غذائياً، إنه أسلوب حياة في الأكل.

ميغان تحب العصير الأخضر

تحاول ميغان عادة تجنب الكافيين في فترة ما بعد الظهر، وبدلاً من ذلك تختار العصير الأخضر للحصول على دفعة من الطاقة، إذ تمزج بعض التفاح واللفت والسبانخ والليمون والزنجبيل في الصباح وهو ما يعد بمثابة دفعةً أفضل بكثير من كوب من الإسبريسو.

تتناول وجبة خفيفة صحية

وبالنسبة للوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، تختار ميغان تناول شرائح التفاح وزبدة الفول السوداني.

تحب إعداد دجاج أدوبو

عشاء الأحد هو أحد الوجبات المفضلة لدى ميغان، وهي تحب طهيه لأقاربها وأحبائها، حيث إن فكرة التجمع لتناول وجبة دسمة مع الأصدقاء والعائلة في هذا اليوم تجعلها تشعر بالارتياح. ومن الوجبات التي تستمتع ميغان بإعدادها، دجاج أدوبو على الطريقة الفلبينية، وذلك لسهولة تحضيره.

السوشي والمأكولات البحرية

تعرف ميغان ماركل بأنها من أشد المعجبين بالسوشي وقالت سابقاً إنه جزء أساسي من نظامها الغذائي.