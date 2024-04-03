شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى ومحمود حافظ.. علاقة رومانسية بطعم كوميدى فى إمبراطورية ميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الخطوط الدرامية فى مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى، الخط الرومانسى وعلاقات الحب المتبادل بين الشخصيات، حيث يوجد داخل المسلسل أكثر من "كابلز" فهناك الحب المتبادل ما بين خالد النبوى وحلا شيحة أحيانا وما بين إيمان السيد وخالد النبوى من طرف واحد فقط، وخط رومانسي أيضا ما بين نور النبوي ومايان السيد، لكنني هنا سأتوقف عند علاقة حب رومانسية كوميدية من أجمل الخطوط داخل المسلسل تجمع الفنان محمود حافظ في شخصية "محمود"، والفنانة نشوى مصطفى فى شخصية "مديحة".

كل المشاهد التى تجمعهما مفترض أنها رومانسية فالطرفان يتبادلان الإعجاب الذي تطور لحب، لكن كل المشاهد تنقلب من الرومانسية إلى الكوميديا، ومؤكد ذلك نتيجة أننا أمام ممثلين كوميديين، وبالمناسبة هذا الخط من أجمل الخطوط في المسلسل وأنا شخصيا أستمتع بمشاهدهما معا.

الفنانة نشوى مصطفى لديها القدرة على الإضحاك مع جديتها، فهى ممثلة مخضرمة ولها تاريخ كبير في الدراما، ومحمود حافظ أيضا أصبح نجما من نجوم الدراما، ويتمتع بكاريزما على الشاشة، إضافة إلى أنه ممثل يجيد تقديم الكوميديا وأيضا التراجيديا، وله أعمال من قبل نوع فيها.

شهدت الأحداث السابقة فى مسلسل إمبراطورية ميم مقابلة جمعت نشوى مصطفى ومحمود حافظ خارج المنزل ليعرض عليها الزواج، ومفترض أن يكون المشهد رومانسيا إلا أنه تحول لكوميدى بما نشاهده من ردود أفعال غير متوقعة من نشوى مصطفى، وما يقوله محمود حافظ في هذه اللحظات التي مفترض أنها رومانسية.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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