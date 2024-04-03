بمناسبة عيد الفطر.. عايض يوسف وحمد الخزينة يتعاونان في أغنية "العيد بلا قيود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

في تعاون فني جديد، يلتقي الفنان السعودي عايض يوسف مع الفنان القطري حمد الخزينة في أغنية جديدة للاحتفال بعيد الفطر بعنوان "العيد بلا قيود" من إنتاج استوديوهات كتارا.

يمثل هذا العمل الإنتاجي فصلاً جديدًا في عالم "الفصل المفقود في كليلة ودمنة"، بعد ظهوره الأول في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، وتمكن المشاهدون من الاستمتاع بعرض موسيقي كبير، تميز بتجربة بصرية مختلفة.

يأتي هذا العمل العربي من إنتاجات ستديوهات كتارا، المركز الإبداعي العربي الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

ويقدم هذا العمل فريقاً موهوباً من الوطن العربي والعالم المتخصصين في مجالات الفنون والموسيقى والسينما والذين يجتمعون للمشاركة بخبراتهم المتنوعة في هذه التجربة، بما في ذلك المخرج أحمد الباكر والشاعر حميد البلوشي، بالإضافة الى الفنان إيهاب عبد الواحد والفنان نادر حمدي.