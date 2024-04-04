بالصور – تعرّفوا إلى علاء الخواجة زوج شريهان وإسعاد يونس .. وهكذا تتعايشان مع الأمر

كتب امير فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 06:48 مساءً - كشفت الفنانة إسعاد يونس كواليس العلاقة بينها وبين زوجة زوجها الفنانة شريهان، وكيف تحولت العلاقة بينهما إلى صداقة وحب، قائلة إن الظروف كان لها عامل قوي في أن تجمع بينهما، موضحة: «كان قرار لأن في أولاد بيحملوا نفس الجينات والدم، وبالتالي ينتهى كل شيء بيني وبينها كامرأتين نحن أمهات لأشقاء، فهي أم لأولادي وأنا أم لأولادها.. وأنا أحبها جدا وعايشين مع بعض».

علاقة “ضراير” مميزة

وقالت الفنانة إسعاد يونس، خلال لقاء تلفزيوني، إن ليلة مولد لولوة ابنة شيريهان الكبرى، كان نهاية لأي اضطربات أو مشاكل في العلاقة بينهما، «علاء راجل عظيم، لو إحنا الاتنين كنا متجوزين راجل غير علاء كنا قتلنا بعض».

إسعاد يونس: زوجي رجل عظيم.. وشهادتي فيه مجروحة

وتحدثت إسعاد يونس عن علاقتها بزوجها علاء الخواجة والتي تصل إلى 40 عاما، قائلة: «جوزي من أنبل رجال العائلة كلها تعشقه، كلنا بنشوفه شيء عظيم له مواقف كثيرة في لحظات صعبة سواء في مرض أو وفاة أن يكون لديك رجل يسندك ويحميكي، شهادتي مجرورة ولكنه رجل عظيم على حق».

كيف بدأت علاقة زوج إسعاد يونس وشريهان؟

وفي التفاصيل، بدأت عندما كانت تمر شريهان بأزمة نفسية في فترة من حياتها، فلجأت إلى صديقتها إسعاد يونس وزوجها علاء الخواجة الذين وقفا إلى جانبها، إلّا أن الصداقة تطورت إلى حب بين الأخير وشريهان.

وتزوجت نجمة الفوازير سرًا من الخواجة حرصاً على مشاعر صديقتها، ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما لؤلؤة، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية.

وعرفت يونس بالأمر من خلال الصحف، وثارت ثائرتها واتهمت شريهان بأنها خاطفة رجال ولم تقدر صداقتها وأنها أدخلتها بيتها ولكنها خانت الأمانة، وخرجت إسعاد للصحف لتؤكد أنها الزوجة الوحيدة للخواجة وأن شريهان ليست موجودة في حياته، في الوقت الذي خرجت فيه شريهان بتصريحات لتؤكد أنها الزوجة الثانية لعلاء الخواجة.

المرض ينهي الخلاف بين النجمتين

ولكن الأمر تحول كليًا بعد إصابة شريهان بالسرطان، إذ بدأت إسعاد تدعو لها بالشفاء وترتبط بها أكثر، وأكدت شريهان بأكثر من لقاء صحافي أن إسعاد يونس صديقتها المقربة، وأنها أول من وقف بجانبها.

وحكت يونس عن صداقتها مع شريهان في لقاء قديم قائلةً: “العدل لم يتحقق إلا بالعلاقات الإنسانية المثالية، وهذا ما قررته من أجل أولادي، عمر ونورهان، بالإضافة إلي شريهان التي ساعدتني علي ذلك لأنني فوجئت بها، قمة الطيبة، والطعامة، والسذاجة مثلي تماما، ومن الصعب أن أجد رجلا بنفس شهامة ورجولة ورقة مشاعر علاء الخواجة، وأن أراه من أنبل الرجال، لذا سألت ذاتي لماذا لا نخلق (هابي فاميللي)، رغم أنني ضد تعدد الزوجات، وكلها حالات استثنائية بحتة، ونحن متفاهمون جدًا، وحريصون علي مصالح بعضنا معا”.

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