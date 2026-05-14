بالفيديو: لحظة مؤثرة وعناق طويل.. فين ديزل يبكي ويُكرم ابنة الراحل بول ووكر في مهرجان “كان”

دبي - فريق التحرير: شهد مهرجان كان السينمائي الدولي، يوم الأربعاء الثالث عشر من مايو، احتفالية عاطفية استثنائية بمناسبة مرور خمسة وعشرون عاماً على انطلاق سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة “Fast and the Furious”.

في التفاصيل، خلال عرض خاص لمنتصف الليل للجزء الأول من السلسلة الذي أُنتج عام ٢٠٠١، خطف النجم فين ديزل الأنظار بتقديمه المؤثر للشابة ميدو ووكر، ابنة زميله الراحل بول ووكر. (http://www.instagram.com/p/DYTlLK1ooGM/)

​لم يقتصر الحضور على ديزل فحسب، بل رافقه على السجادة الحمراء وفي قاعة العرض بطلتا السلسلة ميشيل رودريغيز وجوردانا بروستر. وأكد ديزل (٥٨ عاماً) خلال كلمته أن مفهوم “العائلة” الذي تروّج له الأفلام هو حقيقة واقعة، مشيراً إلى أنه لم يكن لِيأتي إلى “كان” للاحتفال بهذه الرابطة الأخوية دون وجود ميدو ووكر بجانبه.

​وقال ديزل متأثراً وسط تصفيق حار من الجمهور: ​”الشخص الذي لم يكن ليدعني أتي إلى هنا وحيداً لتمثيل تلك الأخوة هي ميدو ووكر.. سأذهب الآن لأذرف دمعة سريعة”.

​بعد انتهاء عرض الفيلم، وبمساعدة ديزل، ألقت ميدو (٢٧ عاماً) كلمة وصفت فيها طاقم العمل بأنه “مصدر قوة” لها. وفي لحظة أبكت الحاضرين، قال ديزل لميدو وهو يمسح دموعه إن والدها الراحل بول ووكر سيكون “فخوراً جداً بها”، قبل أن يتعانقا طويلاً أمام حشد المعجبين.

​تُعد ميدو وهي ابنة “العراب” لفين ديزل، الحارس الأمامي لإرث والدها من خلال “مؤسسة بول ووكر”، كما كان لها ظهور خاص في الجزء العاشر من السلسلة “Fast X” عام ٢٠٢٣.

على صعيد متصل، ​تطرق ديزل أيضاً إلى مستقبل السلسلة، موضحاً أن العمل على الجزء الختامي الذي يحمل عنوان “Fast Forever” والمقرر عرضه في عام ٢٠٢٨، يأتي تقديراً لوفاء الجمهور. ووصف الفيلم الأول بأنه كان مجرد بداية لكلمة واحدة وهي “الحب”.

​يُذكر أن بول ووكر، الذي شارك في الأجزاء السبعة الأولى، كان قد فارق الحياة في حادث سير مأساوي عام ٢٠١٣ عن عمر يناهز أربعين عاماً، قبل استكمال تصوير فيلم “Furious ٧”.