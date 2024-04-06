كشفت أسماء السياري، خبيرة العلاقات الزوجية وصانعة المحتوى، عن عمرها الحقيقي وكيف تعرفت على زوجها.

وفي مقطع فيديو نشرته على تطبيق “تيك توك”، ذكرت أنها تبلغ من العمر 29 سنة، وأوضحت أنها درست في فلوريدا الأمريكية وتخصصت في إدارة الأعمال.

وبخصوص كيفية تعرفها على زوجها، قالت السياري: “رأيته على الكورنيش”، وبعد ذلك أكدت أنهما تزوجا وفقًا للتقاليد الاجتماعية.

وأشارت إلى أن والدة زوجها قد اختارتها لتصبح زوجته عندما رأتها ترقص في إحدى المناسبات.

وعندما سئلت عن السبب الذي جعلها تختارها بشكل خاص كزوجة لزوجها، أجابت بأنها تعتبر نفسها “مميزة جدًا”.

وتحدثت أيضًا عن الصفات التي تميزها، وأكدت أنها تمتلك الجمال والأخلاق وأنها لا تفتقد أي شيء.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أسماء السياري تكشف عن عمرها الحقيقي وكيف تعرفت على زوجها وتوضح تخصصها الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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