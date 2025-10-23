الجيش يصد هجومًا عنيفا للمليشيا الإرهابية على الفاشر وتكبدها خسائر فادحة

تمكنت قيادة الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، والقوات المساندة في الفاشر من صد هجوم عنيف شنته المليشيا الإرهابية على المدينة من خمسة محاور شملت الجنوبي، الجنوبي الشرقي، الشمالي، الشمالي الشرقي، ومحور إضافي فرعي .

واكدت الفرقة أن الهجوم بدأ في الساعة الثالثة صباحًا، واستخدمت فيه المليشيا المشاة والمركبات القتالية والمدرعات والمصفحات، مستعينين بأعدادٍ كبيرة من المرتزقة القادمين من كولمبيا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطي من مهندسين وقناصة جندتهم تلك المليشيا بدعمٍ خارجي، وتحت غطاءٍ كثيف من القصف المدفعي والمسيرات الاستطلاعية والانتحارية.

وكشفت الفرقة أن قواتها قد كبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ودمرت عددًا من المركبات القتالية، وتعطيل أخرى والاستيلاء على بعضها، فيما هلك العشرات من المهاجمين وفر الباقون منهم إلى خارج المدينة، تاركين جثث قتلاهم ملقاة في الشوارع والأزقة.

وأضافت الفرقة أن قواتها قد سجّلت بهذا الانتصار الكبير، الذي حققته الإنتصار رقم (266) في سلسلة الانتصارات الكاسحة على المرتزقة المأجورين، وقالت أن الأفراح عمّت مدينة الفاشر، وارتفعت تكبيرات وتهليلات قواتها في سماء المدينة، تزامنا مع زغاريد فدائيات الفاشر الصامدات، لترتفع المعنويات إلى عنان السماء.

واكدت الفرقة السادسة مشاة للشعب السوداني أن قواتها صفٌّ واحد وقلبٌ واحد ، ورجالها في مقدمة كل المحاور، ولن يُؤتى السودان من فاشر السلطان. وختمت موجزها الحربي سائلة الله الرحمة والمغفرة لشهدائها الابرار ، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والعودة الآمنة للمفقودين.

سونا