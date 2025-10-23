عاجل.. ""الخليج 365"" تقدم النص الكامل للمقابلة: ترامب يكشف لـ"التايم" أسرار تحييد "المتنمر" الإيراني وكبح جماح "بيبي"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في مقابلة صحافية مطولة ومثيرة مع مجلة "التايم" الأميركية، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتفصيل عن رؤيته لكيفية التوصل إلى اتفاق سلام غزة التاريخي، مؤكداً أن تحييد التهديد الإيراني عبر ضربات عسكرية حاسمة وقتل قاسم سليماني، بالإضافة إلى تدخله الشخصي لـ"إيقاف" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كانت هي العوامل الحاسمة التي مهدت الطريق للاتفاق.

وفي الحوار الذي أجراه كبير مراسلي المجلة، إريك كورتيليسا، ونشرت ""الخليج 365"" نصه الكامل، قدم ترامب روايته الشخصية للأحداث التي سبقت قمة شرم الشيخ، مشدداً على أن فهمه العميق لديناميكيات المنطقة المليئة بـ"الكراهية الهائلة" وانعدام الثقة، هو ما مكنه من تحقيق ما فشل فيه الآخرون.

"الخليج 365" تنشر النص الكامل لمقابلة "التايم" مع الرئيس ترامب:

تايم: لنبدأ بسؤال: ما الذي لا نعرفه عن كواليس هذا الاتفاق؟ ما هي نقاط التحول الحاسمة؟

ترامب: حسناً، كما تعلمون، هذا تاريخ يمتد لثلاثة آلاف عام. وفي الشرق الأوسط، هناك كراهية هائلة، كراهية شديدة، وانعدام ثقة هائل بين الجميع. ليس لديكم حلفاء كثر، ومن تظنونهم حلفاء لا يحبون بعضهم البعض. لديكم مجموعة دول منفصلة، بعضها ذكي جداً، وبعضها غني جداً – غني جداً، أليس كذلك؟ لكنهم تمكنوا – وأنا أعرف الكثير منهم حتى قبل دخول السياسة – من التكاتف من أجل السلام. هذا هو السلام في الشرق الأوسط، وهو يتجاوز غزة.

العراق وإيران: خطأ بوش وتحييد "المتنمر"

جزء كبير من المشكلة بدأ عندما دخل بوش وفجّر العراق، وزعزع استقرار المنطقة. كانت هناك قوتان قويتان – العراق وإيران – متطابقتان. كانتا ستتقاتلان لألف عام تحت مسميات مختلفة، كانتا نفس القوة. تتقاتلان، تتوقفان، ثم تتقاتلان مجدداً. وعندما فجرنا إحدى القوتين (العراق)، أصبح لدينا "نمر واحد"، المتنمر. كانت إيران متنمراً خطيراً.

عندما دخلنا الحرب (ضد إيران)، لأننا كنا مع إسرائيل، وحققنا كل النجاح، ثم عندما دخلتُ أنا ودمرتُ قدراتهم النووية – وقد دُمرت بشكل كبير. ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى هناك (القنبلة). أخبار CNN الكاذبة قالت: "ربما لم يكن الأمر سيئاً للغاية". قلت: "لا، إنه تدمير كامل". والوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنني كنت محقاً. كل قنبلة أصابت هدفها. كان هجوماً لا يُصدق، مثالياً. 37 ساعة ذهاباً وإياباً، 52 ناقلة وقود، 100 طائرة مقاتلة ومرافقة.

(ملاحظة محرر "التايم": لم يؤكد المفتشون الدوليون بعد مدى الضرر. تقييمات استخباراتية أمريكية نقلتها CNN و NBC أشارت إلى أن الضرر قد يكون أعاد البرنامج إلى الوراء لأشهر فقط، وأن موقعين من ثلاثة لم يتضررا بنفس القدر، رغم إقرار وزير الخارجية الإيراني بـ"أضرار جسيمة" في فوردو).

تذكرون في عهد جيمي كارتر كيف فشل الهجوم وتحطمت المروحيات؟ يا له من إحراج! أصبحوا رهائن. حسناً، لم يحدث أي شيء من هذا معنا. كان هجوماً مثالياً، قصفناهم بعنف، وهكذا لم يعد لديهم تهديد نووي، وأصبحوا يعتمدون على أسلحة تقليدية ضعيفة. أصبح لدينا شرق أوسط مختلف لأنه لم يعد هناك "متنمر". لذا أصبح بالإمكان عقد هذه الصفقة.

القضاء على سليماني: خطوة حاسمة

يمكن القول أيضاً إننا قضينا على سليماني. كان يستعد لمهاجمة خمسة من حصوننا. قضينا عليه أولاً. قتلنا ثلاث طبقات من قادتهم العسكريين. أصبحت إيران مختلفة تماماً، ولم تعد متنمرة في الأشهر القليلة الماضية.

لو لم نشن الهجوم (على البرنامج النووي)، وهو ما كان متوقعاً من كل رئيس فعله لمدة 22 عاماً... الطيارون كانوا في مكتبي، قالوا: "سيدي، تدربنا على هذه المناورة 22 عاماً". ثلاث مرات بالسنة كانوا يتدربون، لكن لم يكن أي رئيس مستعداً للقيام بذلك، وكنت أنا مستعداً. بفعل ذلك، أصبح لدينا شرق أوسط مختلف. لو كانت إيران قوية ومتنمرة، لكان من المستحيل عقد صفقة كهذه. الآن، لم يعد هذا التهديد وشيكاً.

السعودية وكل دول الخليج لم يكونوا ليدعموا الصفقة لو كانت إيران قوية، كانوا سيخشون المتنمر. الآن لم يعد المتنمر هو المتنمر. إنهم يقاتلون من أجل حياتهم، من أجل البقاء، وليس من أجل الطاقة النووية. صدقوني، إنهم ضعفاء جداً. ولأنه ليس لديكم هذا التهديد، فالجميع منفتحون على السلام.

وهنا يكمن سوء أوباما وبايدن، لأنهما أرادا أن تتولى إيران زمام الأمور، وأرادا دولة نووية. بموجب اتفاقهم، لكان لديهم سلاح نووي هائل الآن. ألغيته أنا.

(ملاحظة محرر "التايم": انسحب ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات. انتهى البرنامج فعلياً في سبتمبر الماضي. تؤكد إدارة ترامب وإسرائيل أن البرنامج النووي الإيراني تدهور بشكل كبير).

باختصار، نجحنا في استبعاد المتنمرين. الجميع تعاونوا، ووقعنا الاتفاق. لو لم نفعل شيئاً مع إيران، لكانت هناك سحابة سوداء تخيم على الاتفاق، ولما كان له أي معنى. هذا كل ما في الأمر.

حماس: "الإبادة الكاملة" ونزع السلاح

تايم: دبلوماسيون أشاروا لأهمية قولكم إن حماس ستواجه "الإبادة الكاملة" إذا لم تلتزم. إذا تراجعوا الآن، هل ستنفذون تهديدكم؟

ترامب: بالتأكيد. نعم، سيواجهون مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة.

تايم: كيف ستجعل حماس تنزع سلاحها؟

ترامب: حسناً، عليك أن تتدخل إن لم يفعلوا. لقد وافقوا على ذلك، أليس كذلك؟ كما ترى، سئم العالم من هجماتنا – سأقول "نحن"، إسرائيل. كان الأمر كثيراً. وقلت لبيبي: "بيبي، لا يمكنك محاربة العالم. إسرائيل بلد صغير جداً مقارنة بالعالم". لقد أوقفته، لأنه كان سيستمر لسنوات. واتحد الجميع عندما أوقفته. وعندما ارتكب ذلك الخطأ التكتيكي (بشأن قطر)، كان ذلك فادحاً، ولكن في الواقع، كان هذا أحد الأمور التي جمعتنا، لأنه دفع الجميع للقيام بما يجب. هل هذا منطقي؟

إيقاف نتنياهو: كيف تم ذلك؟

تايم: كيف جعلت نتنياهو يستمع إليك، وهو الذي لم يستمع غالباً للرؤساء الآخرين؟

ترامب: [الرئيس يطلب عدم الإدلاء بتصريحات حول هذه النقطة]. كان عليه أن يتوقف لأن العالم كان سيوقفه. كنت أرى ما يحدث. إسرائيل كانت تفقد شعبيتها بشدة. لقد فعل الصواب بالتوقف. الآن، لو لم يلتزموا بالاتفاق، لما واجهتنا أي مشكلة في التدخل. هل تفهم؟

ملف الرهائن: عبء على حماس؟

ترامب: والأمر المهم، 95% استعدتم الرهائن. كانت إسرائيل شديدة الحرص عليهم، لدرجة أنني فوجئت. كنت تظن أنهم سيضحون بهم للاستمرار، أليس كذلك؟ شعب إسرائيل أراد الرهائن أكثر من أي شيء آخر. وقد استرددناهم. قبضنا عليهم دفعة واحدة. لم أقبل بإعادتهم على دفعات صغيرة. قلت: "كفى. أنتم تحتجزوننا جميعاً رهائن". وتعلمون ماذا؟ أعتقد أن الرهائن أصبحوا عبئاً على حماس وإيران في الشهرين الماضيين. كانوا يؤذونهم نفسياً. لذا عقدوا صفقة لإطلاق سراحهم جميعاً.

زيارة غزة والمستقبل الفلسطيني

تايم: هل تخطط لزيارة غزة؟ وتحت أي شروط؟

ترامب: سأفعل. أجل. لدينا مجلس السلام، طلبوا مني أن أكون رئيساً. سيكون له نفوذ كبير. لقد تم توحيد الشرق الأوسط الآن، باستثناء حماس، وهي نظرياً موحدة أيضاً، ووقعت على الوثيقة. إذا عارضوها، فلن يمانع أحد إذا تدخلنا وحاسبناهم.

تايم: أخبرت نتنياهو أنك لن تسمح له بضم الضفة الغربية. ما العواقب إذا مضى قدماً؟

ترامب: لن يحدث. لن يحدث لأنني وعدتُ الدول العربية. لقد حظينا بدعم عربي كبير. ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة إذا حدث ذلك.

تايم: رأيناك تتحدث مع محمود عباس في شرم الشيخ. ماذا قلت له؟

ترامب: هنأني. قال: "لقد مررت بسبعة رؤساء... لقد فعلت أشياء لم يكن ليفعلها أي رئيس آخر. ما فعلته ليس ممكناً حتى. لا أصدق أنك فعلته". كان لطيفاً جداً. أعرفه منذ ولايتي الأولى. يحظى باحترام الفلسطينيين كحكيم.

تايم: هل ترى عباس السلطة الحاكمة في غزة ما بعد الحرب؟

ترامب: لطالما وجدته عقلانياً. عليّ أن أبحث في الأمر. سيكون من المبكر إبداء رأي. أعلم أنه يود ذلك. ومرة أخرى، كان الأهم هو إضعاف إيران.

تايم: من تعتقد أنه يقود الفلسطينيين حالياً؟

ترامب: ليس لديهم قائد واضح، ولا يريدون ذلك حقاً، لأن جميع هؤلاء القادة قُتلوا رمياً بالرصاص. إنها ليست وظيفة مرغوبة.

تايم: الكثيرون يعتبرون مروان البرغوثي الشخصية القادرة على توحيد الفلسطينيين. هل يجب على إسرائيل إطلاق سراحه؟

ترامب: أُواجه هذا السؤال حرفياً قبل اتصالك بخمس عشرة دقيقة. سأتخذ قرارًا.

التطبيع السعودي: هل هو وشيك؟

تايم: ما مدى قربنا من اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي؟

ترامب: أعتقد أننا قريبون جداً. أعتقد أن السعودية ستقود الطريق. أكنّ احتراماً كبيراً للملك، ولدينا علاقة ممتازة. اتفاقيات أبراهام – لم يفعل بايدن شيئاً بها سوى جعلها أصعب. لكن الأعضاء الأربعة بقوا. بدلًا من أربعة، كنا سنضم الجميع في غضون ستة أشهر. الآن أصبح الأمر أسهل. لم يعد لدينا تهديد إيراني. لدينا سلام في الشرق الأوسط. أعتقد أن اتفاقيات أبراهام ستبدأ بالنفاذ بسرعة كبيرة.

تايم: هل تعتقد أن السعودية ستنضم قبل نهاية العام؟

ترامب: نعم، أفعل. أنا أفعل. لم تعد لديهم مشكلة غزة ومشكلة إيران.

إرث ترامب: سلام دائم أم مؤقت؟

تايم: هل ترى هذه التغييرات دائمة، أم تعتمد على استمرارك في السلطة؟

ترامب: أعتقد أننا أعدنا تشكيلها، وهي تنمو بشكل رائع. لديّ أكثر من ثلاث سنوات متبقية. طالما أنا هناك، سيزداد الوضع تحسنًا وقوة. ماذا سيحدث بعدي؟ لا أستطيع الجزم. قد يأتي رؤساء سيئون. إذا جاء رئيس سيئ، فقد ينتهي الأمر بسهولة. الأهم هو أن يحترموا رئيس الولايات المتحدة. على الشرق الأوسط أن يفهم ذلك. وهذا ما يفعلونه. إذا ذهبت إلى قطر، السعودية، الإمارات – الدول الثلاث الكبرى – فإنهم جميعاً يحترمون الرئيس. الأمر يتعلق بالرئيس أكثر من الدولة. إذا لم يحترموا الرئيس، فقد ينهار كل شيء. أما إذا احترموه، فسيكون سلاماً جميلاً طويل الأمد.