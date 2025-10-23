انت الان تتابع شاهد.. "تجمع المدينة" يحقق إنجازات وطنية ودولية تعزّز ريادة القطاع الصحي بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في إنجاز جديد يعكس تطور القطاع الصحي بالمنطقة، حقق تجمع المدينة المنورة الصحي سلسلة من النجاحات الوطنية والدولية، بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وبقيادة الرئيس التنفيذي للتجمع عبدالرحمن بن دبي الحربي، الذي أكد التزام التجمع بترسيخ ثقافة الجودة والاستدامة انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة.

وحصد التجمع المركز الأول على مستوى المملكة في برنامج السكتة الدماغية الحادة؛ تقديرًا لتميّزه في تطوير بروتوكولات الاستجابة للحالات الطارئة وتفعيل المسارات العلاجية الدقيقة التي أسهمت في إنقاذ الأرواح وتقليل نسب الإعاقة. كما نال المركز الثاني في برنامج احتشاء عضلة القلب بفضل كفاءة منظومة الاستجابة السريعة والتكامل بين فرق الطوارئ والمراكز التخصصية.

وفي إنجاز دولي لافت، حصل مركز القلب في تجمع المدينة الصحي على اعتماد كلية القلب الأمريكية (ACC)، في اعتراف عالمي بتطبيقه أعلى معايير الجودة والسلامة في رعاية أمراض القلب، نتيجة جهود مكثفة في تطوير البنية التحتية وتأهيل الكوادر الطبية وتبني أحدث الممارسات العالمية في طب القلب التداخلي والرعاية الحرجة.

ويواصل التجمع تحقيق قفزات نوعية من خلال برامج ومبادرات تركز على الوقاية وتعزيز تجربة المريض، والتكامل بين مستويات الرعاية، إضافة إلى التحول الرقمي عبر تفعيل السجلات الطبية الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج والمتابعة.

وأكد التجمع أن هذه النجاحات جاءت ثمرة العمل الجماعي لمنسوبيه من أطباء وممارسين صحيين وإداريين، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير من القيادة مكّنه من الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة المنورة.