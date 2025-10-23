كريستين بيل تكشف عن استغراقها شهورًا لإقناع أدم برودي بالتمثيل معها في Nobody Wants This

كريستين بيل تُشيد بشخصية وموهبة أدم برودي

Kristen Bell Reveals Why It Took Her 'Months' to 'Convince' Adam Brody to Star Alongside Her in 'Nobody Wants This' https://t.co/TTv2uKJPyD — People (@people) October 23, 2025

كريستين بيل تُفاجئ الجمهور بالغناء في حفل توزيع جوائز ساغ SAG 2025

View this post on Instagram A post shared by SAG Awards® (@sagawards)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أكتوبر 2025 11:09 مساءً - أكدت النجمةالبالغة من العمر 45 عامًا أنها استغرقت شهورًا لكي تُقنع النجم أدم برودي بأن يوافق على المُشاركة ببطولة مسلسل Nobody Wants This، وذلك بسبب أنه لم يكن مُهتمًا بتجسيد شخصية رومانسية وأنها مازالت مصدومة لأنه وافق، بحسب تصريحات صحفية.كما أضافت النجمة كريستين بيل خلال حديثها بأن أدم برودي شخصية نمطية نوعًا ما ولكنه يتحدى لتجسيد شخصيات جديدة وذلك يظهر في مشاريعه الفنية هنا وهناك، مؤكدة بأنه لا يُقدم إلا الأعمال التي يراها ذات معنى.وأضافت بأن النجم أدم برودي جذابٌ جدًا للمشاهدة، حيث يشعر الناس بأنه شخصٌ طيب حتى عندما يُجسّد شخصيةً متشائمة فهو ساحرٌ للغاية، وذلك أمرٌ صعبٌ جدًا، كما أوضحت بأنها حينما قرأت نص المسلسل عرفت أنه الشخص المناسب للدور.وعن تعاونهما ومُشاركتهما ببطولة عدد من الأعمال الفنية، قالت النجمة كريستين بيل بأنها لا تعرف لماذا يُحب الناس رؤيتهم معًا لهذه الدرجة، و كل ما يُمكنها قوله هو أنها حينما قرأتُ السيناريو، عرفتُ أنه هو وعرفتُ أن الناس سيشعرون بذلك أيضًا". — People (@people)يُذكر أن في فبراير الماضي تجمع عدد من النجوم والنجمات في قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ليشهدوا حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروفة إعلامياً باسم حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards، وقد اعتلت مضيفة الحفل كريستين بيل خشبة المسرح وكانت مفاجأتها للجمهور هو قيامها بالغناء.يُمكنكم قراءة:وافتتحت كريستين بيل، البالغة من العمر 44 عامًا، العرض بمونولوج مرح تضمن الغناء، حيث استلهمت شخصيتها من فيلم Frozen لعام 2013، وغنت نسخة من أغنية "هل تريد بناء رجل ثلج؟" بكلمات مكرسة لمتعة التمثيل كانت عبارة عن "هل تريد أن تصبح ممثلًا؟" ?If you wanna be an actor.وبينما كانت كريستين بيل تغني أغنية If you wanna be an actor، دارت في الخلفية مقاطع مصورة، حيث ظهر العديد من المرشحين بأعمالهم في حفل SAG Awards، وسط تصفيق وتفاعل من الحضور.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».