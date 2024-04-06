هالة صدقي ضيفة حلقة الليلة من "Big Time Podcast" مع عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن ضيف حلقة الليلة من برنامج "Big Time Podcast" وهي الفنانة هالة صدقي، تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة ويعرض يوميًا طوال شهر رمضان على قناتي "Mbc 1" و"Mbc مصر".

ونشر "تركي" برومو الحلقة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" وعلق: "حلقة اليوم من بودكاست بيج تايم مع الممثلة هالة صدقي الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية على Mbc 1 وشاهد".

يستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.



يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هالة صدقي الفنية كانت بفيلم "الملكة" وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسرحية "صوابع زينب" وتم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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