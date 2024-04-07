لاميتا فرنجية تطل بالحجاب في شهر رمضان .. والجمهور يتفاعل

ميرنا وليد - بيروت - أطلت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية بفيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي واضعة غطاء رأس على شعرها وبدت محتشمة بالاطلالة على عكس اطلالاتها السابقة التي تظهر فيها رشاقة جسمها وجمال اطلالاتها.
وعلقت على الفيديو الذي استعرضت فيه جمالها وكتبت تعليقا جاء فيه : إطلالة العيد في شهر رمضان.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع اطلالتها واعتبر كثر انها غطاء الرأس او ما سماه البعض بالحجاب يليق بها الى حد بعيد ونالت عدد كبير من الاعجابات والتعليقات من المشيدين بجمالها.
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