بالصور – حمادة هلال يحتفل مع الجمهور في الشارع بنجاح “المداح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان حمادة هلال مع أهالي منطقته في الزاوية الحمراء بنجاح مسلسله “المداح– أسطورة العودة”، وذلك وسط تجمع كبير من محبيه وأصدقائه بالمنطقة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من وجود حمادة بين أهالي منطقته ظهر فيها وهو يتحدث مع بعض الأهالي ويلتقط صوراً تذكارية معهم وجو سادته الألفة والسعادة.

وعلق حمادة على الصور قائلاً: “سعيد للغاية بردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها على مسلسل “المداح 4″، وبذلنا قصارى جهدنا لتقديم عمل فني متميز يليق بجمهورنا، وأنا ممتن لكل من ساهم في هذا النجاح، من طاقم العمل إلى الجمهور الكريم”.

وتصدر حمادة هلال الترند على “غوغل” ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار شهر رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله “المداح” في الجزء الرابع، وتفاعل الكثير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع أحداث المسلسل، وتبادلوا التعليقات حول الشخصيات والأحداث.

مسلسل “المداح – أسطورة العودة” من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. المسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج “سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان”، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.