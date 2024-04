شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الرفاعى الحلقة 28.. فاروق يساوم ياسين على إعادة ابن عجوزة أو إيذاء ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يُعرض على قناة ON ومنصة Watch it، مواجهة جديدة بين ياسين "أمير كرارة" وفاروق "أحمد رزق"، حيث ذهب ياسين إلى المكان الذى اتفق عليه مع عجوزة لمقابلته فيه، ويصطحب سعيد "محمد لطفى" معه، ليفاجأ بأن عجوزة أحضر فاروق معه ويؤكد لياسين أنه يفدى فاروق بعمره.

يساوم فاروق، ياسين على أن يعيد ابن عجوزة وإلا سيأذى ابنته حبيبته ليندهش ياسين من حديث فاروق الذى يكشف له أن ابنته متواجدة في منزله هي ووالدته هند بعدما اتفقا على الزواج، ليشعر ياسين بخيبة الأمل والقلق على ابنته، وذلك سيجعله يتراجع عن تحدى فاروق مرة أخرى لأن ابنته تحت يده.

وشهدت الحلقة 28 مواجهة رقية "ملك قورة"، هند "إيناس كامل" وتسألها عن سبب زواجها من فاروق "أحمد رزق" لترد بأنها قامت بذلك انتقاما من ياسين وحتى يتحرق قلبه لأنها ما زالت تحبه، وفى نفس الوقت يتصل ياسين بعجوزة الذى يجعل فاروق يسمع المكالمة ويتفق معه على مكان لمقابلته حتى يعطيه دليل براءته ليكون فخا جديدا من فاروق يحاول إيقاع ياسين فيه.

يكشف فاروق لرقية سبب زواجه من هند طليقته أخيها ياسين، ليرد فاروق بأن هذا هو حقه الشرعى وله الحرية في اختيار الوقت المناسب لعمله، وأيضاً رغبة منه في وضع ياسين تحت سيطرته بوجود ابنته حبيبة في منزله طوال الوقت، وستكون نقطة ضعف في حالة فكر ياسين في اللعب معه، كما يريد فاروق معاقبة رقية أيضاً بهذه الزيجة.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويُعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.



