شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأخيرة.. شريف منير يقرر الزواج من رانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف شريف منير فى الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين، لرانيا يوسف بحبه وورغبته من الزواج بها مرة أخري، وياسمين تعترف بحبها له، وتقرر عدم السفر.

يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15والأخيرة، بطولة شريف منير و رانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.