بالصور- فادي ابراهيم عاد الى استديو الحازمية ووزير الاعلام منحه درع تلفزيون لبنان

عاد نبض الحياة الى تلفزيون لبنان الحازمية بعودة الممثل فادي ابراهيم الى المكان الذي صوّر فيه أجمل مسلسلاته لاسيما العواصف وأمضى فيه أجمل أيام الطموح .

⁠حلقة تكريمية دسمة من ساعتين في برنامج “ألبوم الاصالة” صوّرت وستبث ليلة السبت عند الثامنة والنصف مساءً وتعاد الاحد عند الثالثة والربع بعد الظهر فيها اضافة الى التقارير المصورة لقاءات مع الضيوف من المخرجين ميلاد الهاشم وطلال الدرجاني وكارولين ميلان والمنتج ايلي معلوف، الكاتب شكري أنيس فاخوري، نقيب الممثلين نعمة بدوي، الممثلين يوسف الخال، رندا الاسمر، كريستين الشويري وغريتا عون.

كما حلّ ضيفاً كل من أبن شقيقته ماريو نعمة الذي حضر الحلقة مع والدته، الدكتور كارلوس سعادة، الاعلامية أنجليك مونس، الفنان المسرحي جو قديح والطفلة التي لعبت دور ابنته ميسا وأصبحت شابة .

كما تضمّنت الحلقة الى التقارير المصورة والشهادات مقابلة مع وزير الاعلام زياد المكاري الذي جاء الى الاستديو أثناء التصوير ومنح عائلة الممثل فادي ابراهيم درع وزارة الاعلام وكتب عليه “العاطفة هبت مرتين، مرة في حياتك ومرة في موتك”.

صمّم ديكور الحلقة من ملصقات مسلسلاته والازياء الخاصة به التي لبسها في أعماله، قبعاته، قمصانه ودروعه وجوائزه التقديرية.

الحلقة من اعداد وتقديم الاعلامي روبير فرنجية ومن اخراج بسام خويري .

وكان الممثل القدير فادي ابراهيم قد غادر عالمنا عن عمر ناهز ٦٧ عامًا في شباط/فبراير الفائت بعد أشهر من المعاناة حيث كان يرقد في المستشفى بعد بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي ومرض السكري وتمّ وضعه بالعناية المركزة في الأيام الأخيرة من عمره بعد تفاقم أزمته الصحيّة.