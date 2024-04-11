رينيه زيلويغر تعود بشخصيّة بريدجيت جونز والمفاجأة في اسم الابطال المشاركين 

ستعود رينيه زيلويغر إلى دورها الشهير “بريدجيت جونز” في فيلم “Bridget Jones: Mad About the Boy”، وهو الجزء الرابع من السلسلة المقتبسة عن كتب هيلين فيلدنج، وفقا لوسائل إعلام متخصصة بهذا الشأن.

ينضم إلى “زيلويغر” هيو غرانت، الذي سيلعب مرة أخرى دور دانييل كليفر، وإيما طومسون، التي انضمت إلى عالم فيلدينغ في دور دكتور. رولينغز في فيلم “Bridget Jones’s Baby” (٢٠١٦)، وهو الفيلم الأخير في امتياز Universal Pictures.

سيضم الفيلم أيضًا مواهبًا جديدة مثل شيويتل إيجيوفور وليو وودال، بينما سيتولى مايكل موريس، المعروف بعمله في أفلام مثل “To Leslie” ومسلسلات مثل “Better Call Saul”، مهام الإخراج.

ستقوم شركة Universal بإصدار الفيلم الكوميدي الرومانسي في الولايات المتحدة عبر منصة Peacock في عيد الحب ٢٠٢٥، أما في بقية الدول فسيتم طرحه في دور العرض.

بريدجيت جونز، الشخصية التي عززت مكانة رينيه زيلويغر

يروي الكتاب الذي يستند إليه هذا الفيلم الرابع حياة بريدجيت جونز، وهي الآن أم عازبة لطفلين تبلغ من العمر ٥١ عامًا في عصر الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المواعدة.

لعبت زيلويغر دور بريدجيت جونز لأول مرة في عام ٢٠٠١ وحصل أدائها على أول ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة. دفع نجاح الفيلم إلى إصدار جزء ثانٍ بعد ثلاث سنوات، وفي عام ٢٠١٦، عادت زيلويغر وفيرث لإنتاج فيلم “Bridget Jones’s Baby”.

في المجمل، حققت الأفلام الثلاثة أكثر من ٧٦٠ مليون دولار في شباك التذاكر الدولي وأصبح الفيلم رمزًا للثقافة البريطانية.