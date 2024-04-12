أروى تعايد جمهورها بأغنية “عاب ابتلا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت النجمة أروى أغنية منفردة جديدة بعنوان “من عاب ابتلا” تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

الأغنية المنتظرة تحمل في مضمونها الكثير من التفاصيل المشوقة فهي ميكس خليجي عراقي من الحان الموسيقار الكبير الدكتور طلال، كلمات الشاعر انور المشيري وتوزيع موسيقي لحسام كامل.

كعادتها تختار أروى أغانٍ مميزة ومبتكرة تليق بأدائها المحترف لتعود الى جمهورها بأعمال جديده تحمل في كلماتها و الحانها معاني الفرح و القوه و الكثير من الأنوثة . وبالفعل تأتي هذه الاغنية من مجموعة أغنيات انشغلت أروى في تنفذيها وستصدرها تباعاً.

من عنوان الأغنية يمكن ان نلاحظ أن الشاعر انور مشيري استخدم مثل معروف و هو “من عاب ابتلا” و يعني ان من انتقد شيء عند الناس ابتلي به، هي قصه حب عاشق انتقد حبيبته وابتعد عنها، لكنها تغلبت عليه ورفضته عندما ندم وعاد.

تم تنفيذ الأغنية وتصوير الكليب في دولة الامارات مع المخرج علاء الانصاري الذي تعمد اظهار جمال اروى و ورشاقتها من خلال اللوكات المختارة في الفيديو كليب.

نسقت اطلالات اروى الاستايلست مايا التل بالتعاون مع ماركات عالميه شهيرة فبما اهتمّ صالون لا لوج بالشعر والماكياج.

بإمكانكم مشاهدة الفيديو والاستماع إلى الأغنية على قنوات ويوتيوب شركة روتانا التي توزع العمل، اضافة إلى تطبيق أنغامي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.