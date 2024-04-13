ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور مجموعة صور أطلت فيها من على متن قارب في البحر، بإطلالة صيفية جميلة. حبيب ممثلة شهيرة ينفصل عنها بعد رفض عائلته علاقتهما

وقد إرتدت نسرين طافش تنورة قصيرة واسعة باللون الأصفر، مع كروب توب باللون نفسه، وقد ظهرت من حافية القدمين، مع مجموعة أكسسوارات مميزة، ونظارات شمسية باللون الأسود.

وقد وافقت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر في مصر، على الحكم الصادر بحبس نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات من دون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وكان قد جاء في منطوق الحكم: "قبول المعارضة شكلاً، ورفض الطعن بتزوير الشيك، لصحة الاستكتاب".

وجاء الحكم بعدما تم فحص خط نسرين طافش، والتأكيد بأنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، ولكن أكدت التقارير أيضاً أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، وتصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش حافية القدمين على متن قارب.. وقد اختارت هذا اللون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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