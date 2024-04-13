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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مجموعة من الصور لها عبر حسابها، أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة، وظهرت ميريام فارس بإطلالة أنيقة، مرتدية توب أسود وبنطلون لينج ووضعت ميك آب ناعم تناسب مع إطلالتها الجذابة وتركت شعرها الكيرلي منسدلاً وراء كتفيها .
وشارك على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليده بعدما حصل على التاتو وكتب : "من ال 2014 وانا بحب اكتب اسمك ع ايدي هالمره استعنت في التاتو على الايد ليضل اكثر" وسرعان ما ردت ميريام على المعجب معبرة عن فرحتها بهذه الخطوة الجريئة منه وكتبت: "انتو غير… لأن الطريقة لبتعبرولي فيها عن حبكن غير"
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تحبس الأنفاس بأحدث إطلالة لها - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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