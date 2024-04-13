أسما لمنور ضيفة "Big time podcast" على MBC1 الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن ضيف حلقة اليوم من Big time podcast، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بصحبة المطربة أصالة على قنوات MBC.

ونشر تركي برومو الحلقة عبر انستجرام، التي تحل فيها المطربة أسما لمنور ضيفة، وظهرت أصالة في الفيديو وهي تمدح صوت أسما، قائلة "أحلى بحة، عندها بحة ساحرة"، وقال عمرو "دايما يقولولي إنك متأثرة بالثقافة الأمازيغية".

وعلق تركي على الفيديو "حلقة اليوم من بودكاست BigTime مع الفنانة أسما لمنور .. الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد".

جدير بالذكر أن بيج تايم بودكاست، عُرض في رمضان 2024، وشهد استضافة عدد كبير من المشاهير من مختلف أنحاء العالم، بينهم: ويل سميث، ميسي، جورج وسوف، يسرا، كريم عبدالعزيز، أنغام، شيرين عبدالوهاب، عمرو مصطفى، أحمد حلمي، منى زكي، محمد ممدوح، محمد عبده، نوال الكويتية.