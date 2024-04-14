ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لو سألوا حبيبي"، بإطلالة ساحرة.

وخطفت نجوى الأنظار بفستانها الذهبي الرائع، الذي يتميز بقصة طولة وضيقة تعانق الجسم، ومزين بالخرز والكريستال على شكل ورود صغيرة داخل خطوط متقاطعة بشكل معينات، وجاء الفستان بفتحة عند الصدر، كما أن كامل ظهره مكشوف.

والفستان "Ole Look 32 "من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيليو أبو فيصل، من مجموعة الخياطة الراقية لربيع وصيف 2024.

واختارت نجوى مع الفستان وشاح طويل ومنفوخ باللون الاخضر.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نجوى تسريحة شعر راقية، فتركت شعرها منسدلاً بنمط التموجات العفوية، مع فرق جانبي وغرة جانبية، أما المكياج فجاء بألوان ترابية أبرزت ملامحها الرائعة.

كانت هذه تفاصيل خبر في كليب "لو سألوا حبيبي".. نجوى كرم تتاق بفستان رائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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