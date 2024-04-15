نبيل الحلفاوي عن هزيمة النادي الأهلي: "مغامرة غير موفقة من كولر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على نتيجة مباراة القمة التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر "الحلفاوي" منشورا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" علق خلاله على هزيمة النادي الأهلي قائلا: "شوط أهلاوي بامتياز، استعاد الأهلي أنيابه في الشوط الثاني ودانت له السيطرة الكاملة وأحرز هدف التعادل، وضغط ليحرز الفوز ولكن قدر الله وماشاء فعل، دربكة أمام الأهلي تسفر عن هدف الفوز للزمالك، مبروك للزمالك وهاردلك للأهلي، مغامرة غير موفقة من كولر أضاعت شوطًا كاملًا".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي.

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