عمرو يوسف يكشف رأي زوجته كندة علوش في فيلمه الجديد “شقّو”

أكّد الممثل المصري، عمرو يوسف، أن زوجته الممثلة كندة علوش من المتفرّجين الذين يصعب إرضاءهم لكنها أحبّت فيلمه الجديد “شقّو” وأبدت إعجابها به عندما شاهدته في مرحلة المونتاج. مؤكّدًا انه سيصطحبها قريبًا الى السينما لمشاهدة الفيلم.

كما لفت “عمرو” في حديث مع “عرب وود” أن جميع نجوم فيلم “شقّو” “طلعوا برا جلدهم ” من بينهم الممثلة يسرا التي سيراها الجمهور بشكل مختلف، إضافة الى تايسون ودينا الشربيني التي قدّمت دوراً من أهم أدوارها في الفيلم. وأمينة خليل التي إعتبرها مفاجأة العمل ومحمد جمعة وغيرهم. وأضاف”يوسف” انه فخور جداً ويتشرّف بالعمل مع جميع هؤلاء النجوم الكبار.

وأشار عمرو يوسف أن “فيلم “شقّو” مختلف وجديد وفريق العمل بذل فيه جهداً كبيراً، مشيراً انه وقّع على عقد الفيلم في العام٢٠٢١ وتمّ تصويره في العامين ٢٠٢٢و ٢٠٢٣، لذلك فإن الفيلم أخذ وقته وإستوى على نار هادئة والنتيجة كانت مرضية جداً لفريق العمل، لكن الأهم أن تكون النتيجة مُرضية للجمهور.

في السياق نفسه، شارك عمرو يوسف متابعيه على انستغرام أحد المشاهد الصعبة من العمل حيث ظهر وهو يقفز عن الشرفة وفي مشهد آخر ظهر وهو يتسلق احد المباني العالية، دون ان يستعين بممثل بديل او (دوبلير) وعلّق: “من أصعب مشاهد الفيلم والمشاهد الصعبة كانت كثيرة”.

من جهتها، شاركت الممثلة كندة علوش عبر “انستاستوري” متابعيها فرحتها بتحقيق فيلم “شقو” ٣٥ مليون جنيه ايرادات في اول خمسة أيام من عرضه.

فيلم “شقو” من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وبطولة نخبة من الممثلين. تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء، يقومون بأعمال مشبوهة وإجرامية وذلك ضمن إطار من التشويق والرومنسي والكوميدي بنفس الوقت.