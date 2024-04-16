أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين اهتمام جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي بسبب نحافتها غير المعتادة في ظهورها الأخير.

وشاركت روان عدة صور على حسابها في “إنستغرام”، حيث ارتدت فستانًا أحمر اللون لحضور مناسبة في لندن، وكانت تظهر بشكل ملحوظ جدًا نحيفة. وتفاعل المتابعون معها وتركوا تعليقات يسألون عن سر فقدان الوزن الكبير هذا.

وأشار النشطاء إلى أن روان ربما استخدمت أساليب تنحيف مثل “الإبر التنحيف” التي يروج لها الكثيرون في الآونة الأخيرة، وحذروا من خطورتها وعدم اللجوء إليها.

ويجدر بالذكر أن روان بن حسين كانت تعاني من التنمر في فترة مراهقتها بسبب وزنها الزائد، وهو ما دفعها لفقدان الكثير من الوزن على مدار السنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد روان بن حسين تثير الجدل بنحافتها المفرطة في آخر ظهور لها.. والمتابعين يتساءلون عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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